В Казани в понедельник произошло 133 ДТП, два из них — с пострадавшими

В понедельник, 4 ноября, в Казани произошло 133 ДТП, в двух из которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Среди пострадавших — один пешеход, получивший травмы в результате наезда из-за непредоставления преимущества. Еще один человек пострадал при столкновении, вызванном несоблюдением дистанции.

Также сотрудники ГИБДД задержали пять водителей в состоянии алкогольного опьянения и троих, не имеющих права на управление транспортом. В полицию по подозрению в преступлениях были доставлены пять граждан.

Анар Зейналов