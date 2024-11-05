Каменщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими в Челябинске

В октябре 2024 года самой высокооплачиваемой рабочей специальностью в Челябинске стал каменщик. Среднее предлагаемое жалованье составило 139,9 тыс. руб., что на 68% больше, чем в прошлом октябре, сообщает «Авито Работа».

Второе место по уровню зарплат среди рабочих профессий занял наладчик. Обычно таким специалистам предлагали 124,4 тыс. руб. в месяц. Это на четверть больше, чем было год назад. Замыкает тройку водитель-дальнобойщик. Средние зарплатные предложения для соискателей на эту специальность выросли на 29% и составили 117,4 тыс. руб.

Виталина Ярховска