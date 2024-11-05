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Аудиторы проверят расходование бюджетных средств в Снежинске в 2023 году

Сотрудники контрольно-счетной палаты (КСП) Челябинской области проверяют отчетность об исполнении бюджета Снежинского городского округа за 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба КСП.

Аудиторам необходимо будет изучить исполнение доходной и расходной части бюджета и соответствие форм отчетности требованиям законодательства, а также оценить организацию внутренних финансовых проверок и ведомственного контроля. Планируется встречный контроль отдельных главных распорядителей бюджетных средств.

Виталина Ярховска

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