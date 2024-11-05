За неделю из-за пожаров погибли восемь жителей Ростовской области

За прошедшие семь дней донские пожарные ликвидировали 115 возгораний, в 36 случаях — горел мусор. Как сообщает ГУ МЧС по региону, сотрудникам ведомства удалось спасти 12 человек, восемь челоквек погибли.

Спасатели оказали помощь 11 пострадавшим при ликвидации 16 ДТП. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Со 2 ноября в регионе фиксируют усиление ветра, ливни и грозы, а также ветровой нагон воды. Накануне МЧС объявил штормовое предупреждение по Южной половине Ростовской области, включая Таганрог, порывы ветра могут достигать 30-32 м/с.

Дмитрий Ковалевский