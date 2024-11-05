Скончалась оперная певица, солистка филиала Мариинского театра Марина Ринчинова

Бывшая солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета Марина Ринчинова скончалась накануне, 4 ноября. Причины смерти не сообщаются. С 2023 года артистка выступала в оперной труппе филиала Мариинского театра в Северной Осетии — Алании.

«Она была не только талантливой артисткой с яркой индивидуальностью, но и прекрасным, светлым человеком»,— сказано в некрологе на сайте филиала театра.

Коллектив филиала Мариинского театра в РСО—Алании выразил глубокие соболезнования родственникам, коллегам и поклонникам творчества Ринчиновой.

Марина Ринчинова вышла на сцену после окончания музыкального колледжа имени П. И. Чайковского в Улан-Удэ и Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Дебютом Ринчиновой на сцене Мариинки в Северной Осетии стала роль Няни в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин».