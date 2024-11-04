Полиция Сочи привлекла к ответственности дебошира авиарейса

Транспортная полиция аэропорта Сочи привлекла к административной ответственности 36-летнего жителя Санкт-Петербурга, который устроил дебош на борту самолета, выполнявшего рейс «Екатеринбург-Сочи». Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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Инцидент произошел во время полета, когда один из пассажиров начал нарушать общественный порядок. Экипаж воздушного судна сообщил о происшествии в дежурную часть линейного отдела полиции (ЛОП) в аэропорту Сочи.

По прибытии самолета в пункт назначения транспортные полицейские доставили в дежурную часть 36-летнего мужчину. Бортпроводники пояснили, что пассажир, находясь на своем посадочном месте, громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками и провоцировал конфликт. На замечания окружающих он не реагировал.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде штрафа.

Вячеслав Рыжков