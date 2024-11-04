Центральную площадь Ижевска могут назвать именем композитора Петра Чайковского, новый терминал аэропорта — именем конструктора Михаила Калашникова. Инициативы будут обсуждаться с жителями, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов сегодня во время прямого эфира на радио «Адам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Я лично поддерживаю. Но нужно мнение жителей. Предлагаю сделать опрос на моей странице в социальных сетях. Общественное обсуждение нам покажет, как быть»,— сказал глава региона.

Инициативы могут приурочить к 105-летию Михаила Калашникова, которое состоится 10 ноября, и к 185-летию Петра Чайковского в 2025 году. Сейчас Центральная площадь Ижевска, где находится названный именем композитора Государственный театр оперы и балета Удмуртии, является безымянной.