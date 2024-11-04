Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти новорожденного в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели новорожденного ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югра), сообщили в информационном центре СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным следствия, беременную женщину планово госпитализировали, однако врачи не сумели оказать ей должной медицинской помощи. «Несмотря на то, что проводимые на протяжении нескольких дней мероприятия по стимуляции родовой деятельности не принесли положительного результата, врачи роддома отказали пациентке в проведении кесарева сечения», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что в результате врачебной ошибки новорожденный ребенок погиб. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Доклад о холе расследования Александру Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по ХМАО Михаил Мокшин.

Мария Шараева