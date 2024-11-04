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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Церемония традиционно проводится в День народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября.

Вместе с господином Путиным в мероприятии участвовали представители ветеранских и молодежных организаций, а также главы традиционных конфессий. В их числе были Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, верховный муфтий Талгат Таджуддин и главный раввин России Берл Лазар. На сегодня, 4 ноября, у президента запланировано посещение выставки «Православная Русь» в Манеже.

День народного единства отмечают с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. 4 ноября всегда является выходным днем. Из-за его празднования последняя рабочая неделя октября в России была шестидневной.

Фотогалерея

Кадры с возложения

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Владимир Путин на церемонии возложения цветов

Владимир Путин на церемонии возложения цветов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Традиционная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому приурочена ко Дню народного единства

Традиционная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому приурочена ко Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Праздник отмечается с 2005 года 4 ноября

Праздник отмечается с 2005 года 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, первый зампред Евро-Азиатского дивизиона генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Слева направо: председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, первый зампред Евро-Азиатского дивизиона генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин с букетом роз

Президент России Владимир Путин с букетом роз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл с цветами

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл с цветами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин (в центре) с главами традиционных конфессий на Красной площади

Владимир Путин (в центре) с главами традиционных конфессий на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На мероприятии присутствовали юные подопечные фонда «Защитники отечества», активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» и других организаций

На мероприятии присутствовали юные подопечные фонда «Защитники отечества», активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» и других организаций

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После церемонии президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками

После церемонии президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После церемонии президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками

После церемонии президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Интервью с курсантом Суворовского военного училища

Интервью с курсантом Суворовского военного училища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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Владимир Путин на церемонии возложения цветов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Традиционная церемония возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому приурочена ко Дню народного единства

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Праздник отмечается с 2005 года 4 ноября

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов, первый зампред Евро-Азиатского дивизиона генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня Олег Гончаров, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо лама Дамба Аюшев, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и главный раввин Федерации еврейских общин России Берл Лазар

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин с букетом роз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл с цветами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин (в центре) с главами традиционных конфессий на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Владимир Путин возложил цветы, а затем поклонился памятнику Минину и Пожарскому

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На мероприятии присутствовали юные подопечные фонда «Защитники отечества», активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» и других организаций

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После церемонии президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

После церемонии президент пообщался с молодыми волонтерами и общественниками

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Интервью с курсантом Суворовского военного училища

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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