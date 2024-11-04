Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Церемония традиционно проводится в День народного единства, который отмечается сегодня, 4 ноября.

Вместе с господином Путиным в мероприятии участвовали представители ветеранских и молодежных организаций, а также главы традиционных конфессий. В их числе были Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, верховный муфтий Талгат Таджуддин и главный раввин России Берл Лазар. На сегодня, 4 ноября, у президента запланировано посещение выставки «Православная Русь» в Манеже.

День народного единства отмечают с 2005 года. Праздник посвящен освобождению Москвы от польских интервентов в 1612 году. 4 ноября всегда является выходным днем. Из-за его празднования последняя рабочая неделя октября в России была шестидневной.