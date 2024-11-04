«Районная теплоснабжающая компания» подала иск к МУП «СпДУ» Ижевска на 2,4 млн

ООО «Районная теплоснабжающая компания» подала заявление в Арбитражный суд Удмуртии на МУП Ижевска «Спецдомоуправление» (СпДУ). Как следует из данных КАД, сумма исковый требований превышает 2,4 млн руб. Заявление поступило 2 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что в суд на СпДУ подали ряд компаний, включая ижевскую фирму «Красстрой» и самарскую организацию «С.Д.А. ГРУПП». Последняя требует признать муниципальное предприятие банкротом.

Напомним, по данным «СПАРК-Интерфакс», ФНС приостановила операции СпДУ по счетам 13 сентября. Убыток предприятия в прошлом году превысил 52 млн руб. СпДУ является единственной муниципальной управляющей компанией в сфере ЖКХ в Ижевске.