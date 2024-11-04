Бречалов поздравил жителей республики с Днем государственности Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к жителям региона с поздравлением в честь Дня народного единства и Дня государственности республики. Текст опубликовали на сайте правительства республики сегодня утром.

«Для Удмуртии 4 ноября — особая дата. Двойной праздник, когда мы не только вместе со всей страной вспоминаем наших предков, но и отмечаем важную веху в истории республики — День государственности. Все народы, проживающие на нашей земле в мире и согласии, всегда стремились к единству и взаимоуважению. Только вместе мы можем сохранить сильную и независимую страну для будущих поколений, передать им наши, а не навязанные извне, ценности»,— сказал глава региона.

Господин Бречалов отметил, что сегодня жители республики «вне зависимости от конфессиональной и национальной принадлежности» способствуют сохранению суверенитета России, протягивают руку помощи нуждающимся и поддерживают солдат. По его словам, на территории страны, включая Удмуртию, в многообразии культур и традиций формируются условия для благополучного развития детей.

«Вы — профессионалы своего дела, которые прославляют своим трудом как республику, так и страну»,— обратился к жителям глава региона и пожелал душевной гармонии, здоровья и энергии на новые свершения.

Напомним, помимо Дня народного единства, 4 ноября в республике отмечается День государственности Удмуртии. В этот день в 1920 году была образована Вотская автономная области, которая впоследствии стала Удмуртской Республикой.