На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыто движение после смертельного ДТП

На 364 км автодороги трассе Тюмень — Ханты-Мансийск частично перекрыто движение после столкновения большегруза с легковым автомобилем марки Toyota Camry. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, движение осуществляется в реверсивном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло утром 4 ноября в Уватском районе региона. По предварительным данным, 63-летний водитель большегруза выезжал со стоянки кафе «Уют» и не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, двигающегося по главной дороге. «27-летний водитель Toyota, житель пос. Туртас, погиб», — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП прокуратура Тюменской области организовала проверку. На место происшествия выехал и.о. прокурора Уватского района Александр Шихов.

Мария Шараева