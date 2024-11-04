Сын вице-премьера Прикамья вернулся с Бали после резонансных высказываний

Сын экс-мэра города Перми Алексея Демкина Илья Демкин вернулся в Россию. На своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) он поделился видеозаписью из пермской кофейни. В апреле Демкин-младший опубликовал ролик, в котором заявил об отсутствии намерений возвращаться в Пермь с Бали, где проживал в последнее время. По данным «Ъ-Прикамье», Илья Демкин вернулся в Пермь еще в октябре 2024 года.

Видеозапись с резонансными высказываниями появилась весной этого года. На кадрах Илья Демкин показывает виды Бали и говорит, что не планирует возвращаться в Пермь. Сейчас этот ролик в соцсетях господина Демкина отсутствует.

Вскоре после произошедшего зампред пермского правительства Алексей Демкин уволился с должности по собственному желанию.

Анастасия Леонтьева, Пермь