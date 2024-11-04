Минниханов: Татарстан — пример дружбы и взаимопонимания наций
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. По его мнению, Татарстан — это пример дружбы и взаимопонимания наций и конфессий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Татарстан — пример дружбы и взаимопонимания наций и конфессий. Будем вместе — будем едины!», — поздравляет Рустам Минниханов татарстанцев с Днем народного единства.
Глава Чувашии Олег Николаев в своем поздравлении заявил, что День народного единства — это день справедливости и заботы о тех, кому нужна поддержка. Глава республики напомнил, что Чувашия со всей Россией помогает восстановлению и возвращению к мирной жизни новых регионов страны.
«Дорогие соотечественники, благодарю вас за активную гражданскую позицию, ответственность и любовь к Родине. Каждый из вас вносит свой вклад в общее дело укрепления суверенитета страны и процветания родного края», — заявил Олег Николаев.
Глава Чувашии отметил, что в республике в дружбе живут более 100 народов.
Глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале рассказал, что жители республики «добросовестно трудятся на благо малой родины».
«Убежден, вместе мы преодолеем любые трудности и будем уверенно двигаться вперед, к новым свершениям. От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия!», — говорится в поздравлении Юрия Зайцева.