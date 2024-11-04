Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем народного единства. По его мнению, Татарстан — это пример дружбы и взаимопонимания наций и конфессий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Татарстан — пример дружбы и взаимопонимания наций и конфессий. Будем вместе — будем едины!», — поздравляет Рустам Минниханов татарстанцев с Днем народного единства.

Глава Чувашии Олег Николаев в своем поздравлении заявил, что День народного единства — это день справедливости и заботы о тех, кому нужна поддержка. Глава республики напомнил, что Чувашия со всей Россией помогает восстановлению и возвращению к мирной жизни новых регионов страны.

«Дорогие соотечественники, благодарю вас за активную гражданскую позицию, ответственность и любовь к Родине. Каждый из вас вносит свой вклад в общее дело укрепления суверенитета страны и процветания родного края», — заявил Олег Николаев.

Глава Чувашии отметил, что в республике в дружбе живут более 100 народов.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале рассказал, что жители республики «добросовестно трудятся на благо малой родины».

«Убежден, вместе мы преодолеем любые трудности и будем уверенно двигаться вперед, к новым свершениям. От всей души желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия!», — говорится в поздравлении Юрия Зайцева.

Диана Соловьёва