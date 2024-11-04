В Сургуте возбуждено дело по факту гибели четырех человек в пожаре

СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после гибели четырех человек в пожаре в Сургуте, сообщили в окружном СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, возгорание произошло вечером 3 ноября в частном доме на территории ТСН «Прибрежный». «В ходе тушения пожара спасателями обнаружены тела двух детей, 27-летней женщины и 56-летнего мужчины», — говорится в сообщении.

Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Подчеркивается, что ход расследования дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Мария Шараева