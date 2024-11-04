В Казани 3 ноября водители сбили двух пешеходов

3 ноября в Казани поступило 120 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В результате двух ДТП водители автомобилей сбили пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Один из водителей во время движения не убедился в полной высадке пешехода из автомобиля. В другом ДТП столкнулись транспортные средства, после чего автомобиль сбил человека.

Вчера полиция задержала 6 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено, что еще 1 водитель не имел прав управления автомобилями. В отделы полиции доставили 3 местных жителей по подозрению в совершении преступлений.

Диана Соловьёва