На ремонт пункта управления администрации раиса Татарстана выделят 36,8 млн руб

На ремонтные работы запасного пункта управления администрации раиса Татарстана и Правительства республики планируют направить 36,8 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

На объекте планируют отремонтировать полы, устроить вентилируемые фасады, отремонтировать асфальтовые покрытия и дороги, построить дорожки и тротуары. Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана. Денежные средства выделят из бюджета республики.

Главстрой Татарстана также планирует провести капитальный ремонт на трех объектах:

кровля здания пожарно-спасательной части в Мензелинске, на ул. Северной (6,5 млн руб.),

хозяйственный блок сельского дома культуры в селе Новые Тинчали на ул. Ленина, д. 31а в Буинском муниципальном районе (4 млн руб.),

здание «Центра психолого-педагогической помощи» в Зеленодольске на ул. Чапаева, д.1 (3,9 млн руб.).

Заказчиком еще одного капремонта стал Главинвестстрой Татарстана. Организация планирует отремонтировать здания на ул. Карла Маркса в Казани, приобрести мебель, оборудование и благоустроить территорию за 4,6 млн руб. Общая сумма контракта составляет около 55,8 млн руб. Ремонтные работы на всех объектах должны завершить до 31 мая 2025 года.

Диана Соловьёва