«Парма» одержала выездную победу

В Москве в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» в упорной борьбе обыграла МБА-МАИ. Встреча завершилась со счётом 63:58 в пользу подопечных Евгения Пашутина.

Наиболее результативным игроком в составе гостей стал американский атакующий защитник Гарретт Нэвелс. В ходе матча ему удалось набрать 19 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи, а также совершить один блок-шот и один перехват.

Это вторая выездная победа пермских баскетболистов в сезоне. Следующий поединок для «Пармы» состоится в Краснодаре против местного «Локомотива».