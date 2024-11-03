Алина Загитова ответила на критику своего шоу от Яны Рудковской

Фигуристка Алина Загитова ответила продюсеру Яне Рудковской на критику своего ледового шоу «Хранители времени». Спортсменка заявила, что ни разу не была ни на одном шоу госпожи Рудковской. Об этом Алина Загитова рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец.

Ранее Яна Рудковская в своем Telegram-канале заявила, что режиссер шоу Алины Загитовой «явно сидел в первом ряду» на ее представлении «Русалочка». Также продюсер засомневалась, что фигуристка верно понимает слово sold out. Его используют для описания представления, перед началом которого не осталось ни одного непроданного билета.

«Возможно, у нас разное представление о солд-аутах. По цифрам можно понять, что было два шоу солд-аутов. <...> Коротко могу сказать: цифры не врут. Насчет «Русалочки». К сожалению или к счастью, я ни разу не была на ее шоу. Ни на одном. Возможно, ей так удобнее думать», — ответила Алина Загитова.

Фигуристка также заявила, что ни один из людей, который работал с ней над шоу, никогда не был на представлениях Яны Рудковской.

Алина Загитова — победительница Олимпийских игр и чемпионата Европы 2018 года. В 2019 году фигуристка стала чемпионкой мира.