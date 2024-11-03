Умер экс-руководитель Западно-Уральского банка Сбербанка

3 ноября на 82-м году жизни скончался экс-председатель Западно-Уральского банка (ЗУБ) Сбербанка России Владимир Верхоланцев. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил его сын Роман. Прощание с господином Верхоланцевым состоится 6 ноября в 12:20 по адресу: ул. Старцева, 61 (Большой зал прощания).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Талгат Таиров Фото: Талгат Таиров

Владимир Верхоланцев родился в 1942 году. В 1976 году окончил Пермский государственный университет, в 1985-м — Пермский политехнический институт. Кандидат экономических наук. Возглавил Пермское областное управление Сбербанка СССР в 1990 году. В 2001 году управление было преобразовано в Западно-Уральский банк Сбербанка России, который работает на территории трех субъектов Российской Федерации: Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Коми. Покинул должность осенью 2010 года.