В Первоуральске легковой автомобиль въехал в микроавтобус с пассажирами
В Первоуральске на перекрестке ул. Трубников — ул. Гагарина женщина на автомобиле марки Nissan Qashqai врезалась в микроавтобус марки Peugeot, в котором находилось семь пассажиров, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области
«В салоне микроавтобуса, осуществлявшего пассажирскую перевозку по маршруту № 18 «Крытый рынок- ул.Береговая - Крытый рынок», находилось около 7 пассажиров», — говорится в сообщении с уточнением, что ДТП произошло из-за того, что женщина проехала на красный сигнал светофора.
В результате аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники полиции начали проверку.