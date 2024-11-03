В Первоуральске легковой автомобиль въехал в микроавтобус с пассажирами

В Первоуральске на перекрестке ул. Трубников — ул. Гагарина женщина на автомобиле марки Nissan Qashqai врезалась в микроавтобус марки Peugeot, в котором находилось семь пассажиров, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

«В салоне микроавтобуса, осуществлявшего пассажирскую перевозку по маршруту № 18 «Крытый рынок- ул.Береговая - Крытый рынок», находилось около 7 пассажиров», — говорится в сообщении с уточнением, что ДТП произошло из-за того, что женщина проехала на красный сигнал светофора.

В результате аварии пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники полиции начали проверку.

Мария Шараева