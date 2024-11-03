В Башкирии устанавливают обстоятельства гибели ребенка при пожаре

В Кигинском районе устанавливают обстоятельства гибели десятилетней девочки при пожаре, сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии, республиканского СКР и Главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, сегодня около 11:00 в деревне Ибраево загорелся дом на Коммунистической улице, в котором проживала многодетная семья. Во время пожара в нем находились две десятилетние девочки-близнецы. Родители и еще двое детей были у соседей. Одной из сестер удалось выбраться из горящего дома и сообщить о случившемся отцу. 41-летний мужчина пытался спасти вторую дочь, но не смог ее найти. Его госпитализировали с ожогами второй и третьей степени 50% тела в реанимацию. После ликвидации пожара обнаружили тело девочки.

В тушении огня участвовали восемь специалистов и три единицы техники. Это десятый погибший при пожаре ребенок с начала года, сообщает пресс-служба МЧС.

Майя Иванова