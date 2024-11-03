Налоговая служба вновь ликвидирует ИК «Витус»

Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации ООО «Инвестиционная компания “Витус”». Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 30 октября. Годом ранее ФНС уже принимала решение об исключении компании из ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Зернин Фото: Анатолий Зернин

Причиной принятого решения указаны содержащиеся в реестре недостоверные сведения о компании.

Группа «Витус» объединяла компании, основная часть которых работала на рынке ценных бумаг, привлекая активы физических и юридических лиц. ООО «Инвестиционная компания “Витус”» — исторически первое юрлицо. Эта компания была старейшим участником рынка инвестиционных услуг в Прикамье и работала с 1992 года. В июле 2018 года Центробанк отозвал у инвесткомпании лицензию за операции по манипулированию рынком. Приказ об отзыве лицензии ИК «Витус» безуспешно пыталась обжаловать в арбитражном суде.

В 2020 году Центробанк подал в суд заявление о ликвидации ООО «ИК “Витус”», однако первая инстанция его не удовлетворила, а апелляционная оставила это решение без изменений.

Экс-юрист группы Максим Кутовой также подавал заявление о признании ООО «ИК “Витус”» банкротом из-за задолженности в 344,9 тыс. руб., однако оно было возвращено заявителю. Вместе с тем дочернее ПАО «Волга Капитал», владеющее 43,56% в уставном капитале ООО «ИК “Витус“», а также дочерние общества инвесткомпании — ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Профит Плюс» — были признаны несостоятельными.