В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

В результате ДТП На 95 км федеральной автодороги Тюмень — Омск погибли два человека. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, движение на этом участке частично ограничено и осуществляется в реверсивном режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

По данным Госавтоинспекции, автомобиль марки Subaru въехал под прицеп манипулятора марки Hino, который стоял у светофора. В результате аварии до приезда скорой помощи погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

На место выезжал замначальника региональной ГИБДД Артем Сотников. Обстоятельства ДТП выясняются.

Мария Шараева