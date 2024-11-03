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В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека

В результате ДТП На 95 км федеральной автодороги Тюмень — Омск погибли два человека. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, движение на этом участке частично ограничено и осуществляется в реверсивном режиме.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

По данным Госавтоинспекции, автомобиль марки Subaru въехал под прицеп манипулятора марки Hino, который стоял у светофора. В результате аварии до приезда скорой помощи погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.

На место выезжал замначальника региональной ГИБДД Артем Сотников. Обстоятельства ДТП выясняются.

Мария Шараева

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