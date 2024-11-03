В ДТП на трассе Тюмень — Омск погибли два человека
В результате ДТП На 95 км федеральной автодороги Тюмень — Омск погибли два человека. Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, движение на этом участке частично ограничено и осуществляется в реверсивном режиме.
Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области
По данным Госавтоинспекции, автомобиль марки Subaru въехал под прицеп манипулятора марки Hino, который стоял у светофора. В результате аварии до приезда скорой помощи погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
На место выезжал замначальника региональной ГИБДД Артем Сотников. Обстоятельства ДТП выясняются.