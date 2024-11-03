33% жителей Казани могут сменить стиль одежды по совету второй половинки

33% жителей Казани готовы сменить свой стиль одежды по совету второй половинки. Среди опрошенных такой ответ оставили 32% мужчин и 24% женщин. 36% респондентов ответили, что на их стиль не может повлиять чье-то мнение. Больше всего так отвечали опрошенные старше 45 лет. Об этом сообщила пресс-служба сервиса Avito.

87% респондентов обращаются за советом к близким, чтобы подобрать одежду. 14% делают это каждый раз, 28% — часто, а 45% — очень редко. 47% опрошенных советуются с супругами и романтическими партнерами. 24% полагаются на мнение лучшего друга или подруги, 21% — продавцов-консультантов. Мамы помогают 20% респондентам, и только 1% обращается за помощью к стилистам.

Для жителей Казани труднее всего выбрать верхнюю одежду: пуховики, куртки и пальто. Об этом рассказали 28% опрошенных. На втором месте находится выбор праздничного наряда. За этот вариант ответа среди опрошенных проголосовали в 3 раза больше женщин, чем мужчин. Около трети мужчин (36%) и четверти женщин (24%) заявили, что не испытывают трудностей при выборе одежды.

41% опрошенных покупает одежду по мере необходимости. В основном это люди старше 65 лет. 20% респондентов тратят деньги на одежду не каждый месяц. До 5 тыс. руб. ежемесячно уходит на вещи у 26% опрошенных. От 5 до 10 тыс. руб. тратят 32% респондентов. Более 10 тыс. руб тратят 21% участников опроса.

Диана Соловьёва