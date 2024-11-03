Продюсер писателя Алексея Иванова в ноябре представит свою книгу в Перми

Юлия Зайцева – продюсер известного писателя Алексея Иванова – представит в Перми свою новую книгу «Корпорацию не нагнешь». Как сообщила Юлия Зайцева в своем аккаунте в соцсести «ВКонтакте», презентация состоится в ноябре. «"Корпорацию" буду точно представлять в декабре в Москве и Питере, в ноябре - в Перми. В середине ноября готова выступить в Екатеринбурге, нужно только определиться с площадкой. Короче, строю планы – подключайтесь», - отметила госпожа Зайцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Книгу Юлии Зайцевой «Корпорацию не нагнешь» характеризует короткий слоган «литературный мир глазами продюсера Алексея Иванова», указанный на интернет-площадках по продаже произведения. Согласно аннотациям, книга представляет собой документальный сюжет о стороне жизни Алексея Иванова, ранее не представленный в паблике.

Известный пермский писатель Алексей Иванов написал более двух десятков книг, некоторые из его произведений экранизированы. После 13-летнего перерыва автор в этом году в мае впервые встретился с пермскими читателями. По данным открытых источников, Юлия Зайцева является продюсером Алексея Иванова с 2006 года.