Бывший министр культуры Прикамья направил заявление о самобанкротстве

В Арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом Александра Протасевича. Как следует из картотеки, его направил сам господин Протасевич, заявленная сумма задолженности превышает 1,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Александр Протасевич долгое время был одним из идеологов культурного проекта бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова «Пермь — культурная столица». В 2011–2012 годах господин Протасевич возглавлял краевое министерство культуры. В 2017–2019 годах он занимал должность заместителя руководителя минкульта, а затем переехал в Москву. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Протасевич является директором столичного фонда «Культурная столица», которое занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

Заявление о банкротстве в арбитражный суд господин Протасевич подал как физическое лицо. Оно оставлено без движения, поскольку заявитель не приложил судебные акты, подтверждающие наличие задолженности.