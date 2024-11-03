На реставрацию дома, где жил итальянский писатель-коммунист, потратят 110 млн руб

В Казани направят 110 млн рублей на ремонт и реставрацию дома, в котором в 1941–1942 годах жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто. Здание является объектом культурного наследия. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Здание располагается на ул. Островского, 6. Его построили в начале—середине XIX века.

На объекте планируют заменить инженерные сети, отремонтировать полы, кровлю, водосточную систему, восстановить лепнину на фасаде, кованые ограждения, проложить тротуар и асфальт, установить охранную сигнализацию и т. д. В рамках закупки планируют приобрести новую мебель, оборудование и инвентарь.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Работы должны быть выполнены до 31 мая 2025 года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.

По контракту также запланирован ремонт здания Тахаратхана в Спасском муниципальном районе в селе Болгары с благоустройством прилегающей территории на сумму почти 17,8 млн руб. Общая сумма контракта составляет 127,8 млн рублей.

Ранее стало известно, что в Казани планируют отреставрировать особняк, в котором жил Джованни Джерманетто.

Диана Соловьёва