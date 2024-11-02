Бывшего замначальника колонии в Марий Эл обвинили в злоупотреблении полномочиями

В Марий Эл завершено расследование дела против бывшего замначальника колонии, обвиняемого в использовании служебного положения для личной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба cледственного управления СК по Республике Марий Эл.

По версии следствия, с июня по август 2024 года обвиняемый поручал подчиненным работать на своем дачном участке, но в табелях учета отмечал их присутствие на рабочем месте. За это сотрудники получали заработную плату.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, и дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения.

Анар Зейналов