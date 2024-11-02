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В Татарстане руководителя фирмы подозревают в уклонении от налогов на 67 млн руб.

Следственный комитет по Татарстану возбудил дело против руководителя фирмы, которого подозревают в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость на 67 млн рублей через фиктивные сделки с контрагентами, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год руководитель ООО «Смарт Строй» уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 67 млн рублей, указав в налоговых декларациях ложные сведения о взаимодействии с семью контрагентами. Ведется следствие для установления всех обстоятельств дела.

По данным сервиса Rusprofile, в Казани зарегистрированы три организации с названием «Смарт Строй». О какой именно компании идет речь, не уточняется.

Анар Зейналов

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