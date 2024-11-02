Около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге трамвай сбил пешехода

На ул. Радищева, 12 в Екатеринбурге трамвай №12 сбил пешехода. Его с различными травмами доставили в больницу, сообщили в региональной ГИБДД.

По предварительным данным, водитель трамвая допустила наезд на 34-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте. Трамваем управляла 64-летняя женщина со стажем вождения в данной категории 27 лет. За нарушение ПДД ее штрафовали два раза.

«На месте инцидента автоинспекторами и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия. По данному факту проводится расследование»,— добавили в ГИБДД.

Напомним, ранее в Екатеринбурге пассажирский автобус въехал в бетонный забор. Авария произошла в Железнодорожном районе на ул. Маневровой.

Виталий Красиков