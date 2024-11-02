Экспертиза одобрила проект бомбоубежища в аэропорту Рощино

Экспертиза выдала положительное заключение, изучив проектную документацию и результаты инженерных изысканий бомбоубежища на территории тюменского аэропорта Рощино. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Спроектировало бомбоубежище ООО «Технология» из Ижевска (Удмуртия). Тендер на разработку проектной документации появился на сайте госзакупок в марте 2024 года. Стоимость создания проекта убежища в ходе электронного аукциона была снижена с 22 млн руб. до 14,7 млн. руб. Планируется, что бомбоубежище будет вмещать 300 человек, а также с иметь парковку на 246 машин.

Полина Хабарова