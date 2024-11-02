Пермский стартап Miro уволит до 20% сотрудников

Платформа для совместной удаленной работы Miro уволит 18% штата — 275 сотрудников, сообщает Forbes. В компании пояснили, что этот шаг позволит стартапу стать более «гибким и легким». В феврале 2023 года Miro уже сообщали о намерении сократить коллектив на 7% (119 человек).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель Miro Андрей Хусид.

Фото: пермский филиал ВШЭ Основатель Miro Андрей Хусид.

Фото: пермский филиал ВШЭ

Miro был основан выходцами из Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Сервис предназначен для организации виртуальных встреч, с функцией обмена фото, видео и другими документами. В 2022 году компания объявила о том, что ее российское подразделение будет ликвидировано. Сейчас штаб-квартиры Miro расположены в Сан-Франциско и Амстердаме. С 12 сентября сервис перестает быть доступен в России и Белоруссии.