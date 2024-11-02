На трассе вблизи Тобольска погибли два человека, врезавшись на машине в дерево

На 5 км трассы Тобольск — Вагай в Тюменской области Skoda Octavia съехала в кювет и врезалась в дерево. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в аварии погибли два человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Skoda был 47-летний водитель. Машина ехала со стороны поселка Вагай в сторону Тобольска, в ней находились рыбацкие снасти. В ДТП скончались водитель и пассажир, личность последнего устанавливается.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняются обстоятельства аварии.

Полина Хабарова