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На трассе вблизи Тобольска погибли два человека, врезавшись на машине в дерево

На 5 км трассы Тобольск — Вагай в Тюменской области Skoda Octavia съехала в кювет и врезалась в дерево. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, в аварии погибли два человека.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Skoda был 47-летний водитель. Машина ехала со стороны поселка Вагай в сторону Тобольска, в ней находились рыбацкие снасти. В ДТП скончались водитель и пассажир, личность последнего устанавливается.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняются обстоятельства аварии.

Полина Хабарова

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