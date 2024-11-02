В Прикамье из-за непогоды временно ограничат движение транспорта

В Прикамье объявлено штормовое предупреждение. Как сообщает региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), в течение суток 3 ноября на севере и востоке края ожидается сильный снег в количестве 20 мм. Из-за неблагоприятных погодных условий вводятся ограничения на грузовые транспортные перемещения.

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По данным гидрометцентра, в отдельных районах могут наблюдаться гололедно-изморозевые отложения, гололедица на дорогах и снежный накат. Температура воздуха в течение суток может опуститься до –5°С. Ветер — до 17–22 м/с.

На движение грузового транспорта ввели временные ограничения. По данным краевой госавтоинспекции, ограничения действуют с 11:00 2 ноября по 12:00 3 ноября на трассе М-7 «Волга» на подъезде к городам Ижевск и Пермь (участок 192–339 км).

Согласно информации пресс-службы пермского аэропорта, погодные условия не повлияли на работу аэровокзала, проводятся спецмероприятия по очистке взлетно-посадочных полос. «На 15:00 задержек рейсов на прилет и вылет по метеоусловиям в Перми нет»,— сообщили в Большом Савино.