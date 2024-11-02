Строительство ледового городка не вызвало интереса у подрядчиков

В Перми не состоялись конкурсные процедуры по выбору оператора ледового городка на эспланаде. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к мэрии, на конкурс не было подано ни одной заявки. В городской администрации пояснили «Ъ-Прикамье», что перенос сроков определения исполнителя не повлияет на запланированные даты открытия ледового комплекса.

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В администрации Перми отмечают, что концепция будущего ледово-развлекательного комплекса имеет «принципиально новый подход», подразумевающий особое техническое задание. Механизм должен предполагать минимизацию перерывов работы городка во время возможных оттепелей. «Вероятно, подрядчики, ранее выигрывавшие контракты на возведение городка, профессионально оценили свои технологические возможности и решили сосредоточиться на реализации привычных форматов в других локациях города, поэтому не направили заявок»,— пояснили в мэрии.

По данным городских властей, городок начнет функционировать в запланированные даты — 27–28 декабря. Согласно информации с сайта госзакупок, итоги электронного аукциона на определение оператора ледового городка будут подведены 7 ноября.

В октябре «Ъ-Прикамье» сообщал, что власти Перми выделят для строительства ледового городка до 26,4 млн руб. Главной темой объектов станет «Пермское гостеприимство». В соответствии с эскизным проектом, ледовый городок будет представлять собой большой стол с монументальными ледяными «сервизами» и горками-«скатертями» высотой от 1 до 3 м. В комплекс войдут тематически оформленные ледяные композиции, изображающие чайные сервизы. Проект носит название «Большое пермское чаепитие».