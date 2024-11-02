В Благовещенске компания получит участок для создания глэмпинга

ООО «Благоглэмп» предоставят в аренду без торгов земельный участок площадью 4,13 га с видом разрешенного использования «отдых» в Благовещенске для реализации масштабного инвестиционного проекта «Глэмпинг Благоленд». Соответствующее распоряжение главы Башкирии опубликовано на официальном интернет-портале республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Министерству земельных и имущественных отношений региона поручено заключить договор аренды участка.

ООО «Благоглэмп», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в Благовещенске в августе 2022 года. Предприятие занимается деятельностью парков культуры и отдыха и тематических парков. Владельцами являются Артур Воробьев, Вячеслав Куманеев и Валерий Мирошниченко. В 2023 году выручка компании составляла 3,2 млн руб., чистая прибыль — 37 млн руб.

Майя Иванова