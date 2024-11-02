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обновлено 14:10

Семью из Тюмени депортируют со Шри-Ланки за пребывание на острове без визы

На Шри-Ланке задержали супружескую пару из Тюмени за пребывание на острове без визы в течение года, сообщил ТАСС посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян. По его словам над россиянами уже состоялся суд, сейчас семью ждет депортация.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«По решению суда наши граждане были помещены в СИЗО. Посольству удалось добиться их перевода в центр депортации в Коломбо. Оттуда они будут доставлены в международный аэропорт Матталы, из которого 5 ноября должны вылететь в Тюмень»,– рассказал господин Джагарян.

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Ранее газета Daily Mirror писала, что туристическая полиция округа Канди задержала 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину из России. После этого посольство на Шри-Ланке предупредило россиян о массовых проверках виз в стране. «Посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове»,– говорится в Telegram-канале российского посольства. Если документы просрочены, то россиян просят связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса.

Мария Игнатова

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