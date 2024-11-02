«Потребитель может обратиться в прокуратуру, хотя злоупотреблять этим не стоит, поскольку проверка может затормозить работу УК»

Первого ноября в Сочи началась подача тепла в многоквартирные дома и социальные учреждения. Включить отопление в прибрежной части курорта планировали 13 ноября, однако из-за похолодания подачу перенесли на две недели раньше. Что делать жителям Сочи в случае отсутствия тепла в их домах, рассказал адвокат и партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков.

Артем Яблоков

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«Регулируется не только порядок старта отопительного сезона (тепло подается, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха на улице была ниже 8 °C), но и ответственность коммунальных служб, которые порой могут безнаказанно оставлять население без тепла в квартирах. Согласно постановлению правительства РФ “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”, допустимая продолжительность перерыва отопления в течение отопительного периода может составлять: не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно — если в квартирах при этом от +12 °C; 8 часов — если от +10 °C до +12 °C; 4 часа — при температуре воздуха в квартирах от +8°C до +10 °C.

Чтобы зафиксировать отсутствие отопления нужно составить акт осмотра помещения с участием представителя управляющей компании или иного независимого лица (сотрудника аварийной службы), провести фото- и видеосъемку.

За каждый час отсутствия отопления сверх норматива плата за коммунальную услугу снижается на 0,15%. То есть пострадавшие от перерыва отопления — напомню, сюда относятся и те, в чьих квартирах тепло не дали в дату официального старта отопительного сезона, — должны увидеть в квитанциях меньшие суммы. Если этого не произошло — следует обращаться за перерасчетом в управляющую компанию, которая формирует квитанции на оплату коммунальных услуг, а в случае отказа или необоснованных проволочек — в Государственную жилищную инспекцию.

Что делать, чтобы восстановить подачу отопления в свою квартиру? Начать следует с претензии — лично, по электронной почте или по телефону. Чтобы установить правильного адресата претензии, следует знать, что непосредственно за состояние и исправность внутридомовой системы теплоснабжения, которая является общедомовым имуществом, ответственность несет управляющая компания. К компетенции и ответственности теплоснабжающей организации относится вопрос поставки отопления до дома. Соответственно, чтобы определить виновного, нужно выяснить, где именно произошел сбой или отключение. Если ответственный за предоставление услуги не реагирует на претензию или без объективных причин все равно приостанавливает (ограничивает) оказание услуги, необходимо обращаться в региональное отделение Роспотребнадзора, которое рассматривает жалобы потребителей на некачественное оказание услуг. Для проверки деятельности управляющей компании при нарушенных правах потребитель может обратиться в прокуратуру, хотя злоупотреблять этим не стоит, поскольку проверка может еще больше затормозить работу вашей УК».