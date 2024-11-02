Мэрия Уфы утвердила проект планировки территории вблизи Нагаево и Зинино

Администрация Уфы утвердила проект планировки территории, расположенной вблизи сел Зинино и Нагаево. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев. Решение принято по обращению уфимского ООО «Санланд» (один из пяти правопреемников застройщика «Телекоминвест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Территория проектирования ограничена с западной стороны железной дорогой, с северной и восточной сторон — границами города, на юге — Рощинской улицей. Общая площадь планировочных элементов (кварталов) составит 861,46 га, площадь участков, занятых улично-дорожной сетью — 282,39 га.

В центральной части проектируемой территории расположена жилая застройка: индивидуальные и двух–трехэтажные блокированные жилые дома, а также строящиеся объекты. В юго-восточной части территории находится действующее сельское кладбище, одиночная скважина и куст скважин нефтяного месторождения. В зоне проектирования расположены городские леса.

Проектом предлагается размещение на территории индивидуальных жилых домов с приусадебными участками общей площадью 197,6 тыс. кв. м, блокированных двух–трехэтажных домов общей жилой площадью 64,2 тыс. кв. м и малоэтажных двух–трехэтажных домов общей жилой площадью 103 тыс. кв. м.

Общая площадь проектируемого жилого фонда составляет 471,7 тыс. кв. м. Существующий жилой фонд — 372,4 тыс. кв. м.

На территории планировки необходимо будет разместить общеобразовательные учреждения, рассчитанные на 3,2 тыс. мест: детские сады и школы. Также предлагается построить объекты здравоохранения, пожарное депо, общественные здания и сооружения.

По данным Rusprofile, ООО «Санланд» создано в 2021 году при реорганизации ООО «Телекоминвест». Совладельцами компании выступают Линар Арсланов, Альбина Нигматуллина и Юрий Симакович. Выручка компании в 2023 году составила 11 млн, убыток — 9,1 млн руб.

Наталья Балыкова