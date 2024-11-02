В Перми на месте дома с портретом Есенина могут построить дома до 24 этажей

Правительство Пермского края опубликовало постановление, в котором установило границы зон комплексного развития на месте дома с портретом Есенина (ул. Луначарского, 87) и территории в Водниках. Освоением земли на ул. Луначарского, 87, займется ООО СЗ «Квартал №137», а застройкой площадки в Водниках, ограниченной улицами Юнг Прикамья, Парусной, Батумской и Оханской,— девелопер «Ингрупп». Постановление закрепляет также основные виды разрешенного использования в перечисленных локациях.

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В отношении территории на ул. Луначарского, 87, ограниченной улицами Куйбышева, Луначарского, Комсомольским проспектом и Пушкина, устанавливается зона КРТ-12. В основные виды разрешенного использования этой зоны включили многоэтажную (высотную) жилую застройку с предельной высотой не более 27 этажей, в том числе три подземных этажа (но не более установленных для территории объектов культурного наследия). В реестр входят также коммунальное обслуживание, стоянка транспортных средств, здравоохранение, обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом, участки общего пользования. Напомним, что владелец участка на ул. Луначарского, 87 — ООО СЗ «Квартал №137» — минувшим летом заключил с краевым минимуществом договор комплексного развития своей площадки. На 3,3 га земли возведут жилье, объекты социнфраструктуры и благоустройства. Концепции общественных пространств и сооружений в этой локаций прорабатывают вместе с пермскими архитекторами и историками для сохранения соседних памятников архитектуры. Девелопер приступит к освоению площадки после согласования всех параметров с краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

На участках в районе улиц Юнг Прикамья, Парусной, Батумской и Оханской устанавливается зона КРТ-11. В состав основных видов разрешенного использования входят многоэтажная жилая застройка — не более 22 этажей, участки общего пользования, благоустройство, площадки для занятий спортом. Договор о КРТ указанной локации компания «Ингрупп» заключила с минимуществом тоже летом. Площадка под комплексное развитие имеет площадь 1,2 га. Помимо жилого комплекса, девелопер построит там сквер, плоскостное спортивное сооружение и улично-дорожную сеть на ул. Парусной.