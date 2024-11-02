Свердловские власти запустили анонимный опрос о коррупции в регионе

Правительство Свердловской области запустило промежуточный опрос в сфере противодействия коррупции, пройти его можно до 15 ноября. Как указано на портале «Госуслуг», он анонимный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным администрации Екатеринбурга, сведения будут использованы для совершенствования антикоррупционной работы и нормативной правовой базы. Свердловчанам, чтобы пройти опрос, необходимо подтвердить свою личность на «Госуслугах».

Полина Хабарова