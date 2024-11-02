В Баймаке и Благовещенске переназначили глав городских администраций

Радмир Исянбаев переизбран главой администрации Баймака, а Сергей Завгородний — Благовещенска. О решениях городских советов депутатов сообщает пресс-служба Совета муниципальных образований Башкирии. Ранее у господина Исянбаева и господина Завгороднего закончились контракты с муниципалитетами.

57-летний Радмир Исянбаев возглавляет баймакскую городскую администрацию с декабря 2019 года. До этого он был директором местной школы № 2.

40-летний Сергей Завгородний с 2015 года возглавлял муниципальное Управление по содержанию и благоустройству Благовещенского района, в ноябре 2019 года стал сити-менеджером Благовещенска.

Идэль Гумеров