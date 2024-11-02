Жительницу Татарстана признали виновной в убийстве семи родственников

Присяжные Верховного суда Татарстана признали 30-летнюю жительницу Тукаевского района виновной в убийстве семерых членов своей семьи. Судебное следствие установило, что женщина подожгла дом, где в это время находились её родные. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

По версии следствия, 18 июня 2023 года подсудимая принесла домой легковоспламеняющуюся жидкость, разлила её у входа в зал и кухню и подожгла. В доме в этот момент спали её мать, брат, муж и четверо малолетних детей. Из-за пожара все члены семьи погибли.

Коллегия присяжных признала женщину виновной, но сочла её заслуживающей снисхождения. Обвинение поддержали старшие прокуроры Татарстана Элина Ильясова и Динара Зареева.

Анар Зейналов