Бизнесмен, пытавшийся дать взятку сотруднику УФНС, приговорен к трем годам колонии

Дзержинский суд Перми признал пермского бизнесмена виновным в даче взятки в крупном размере и назначил ему наказание в виде реального лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как было доказано в суде, в июне 2024 года бизнесмен через посредника передал инспектору налоговой службы, участвовавшему в оперативно-разыскном мероприятии «Оперативный эксперимент», взятку в размере 500 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий, связанных с сокрытием налоговых начислений. После передачи взятки посредником бизнесмен был задержан сотрудниками СУ СКР по Пермскому краю. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о директоре пермского ООО «Спринтэнерго».

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.