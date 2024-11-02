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В Татарстане мужчина предстанет перед судом за гибель дочери

Жителя Татарстана обвиняют в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СК по Республике Татарстан.

По данным следствия, 22 августа 2024 года обвиняемый передал управление снегоболотоходом своей малолетней дочери без защитного шлема. Девочка не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Ребенок погиб на месте от полученных травм.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

В августе сообщалось, что возле села Сокуры 39-летний водитель квадроцикла не справился с управлением, что привело к гибели его несовершеннолетней пассажирки. По предварительным данным, мужчина превысил скорость, из-за чего квадроцикл перевернулся, выбросив его и девочку на землю. Девочка скончалась на месте, водитель был госпитализирован.

Анар Зейналов

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