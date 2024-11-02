В Уфе расследуют гибель 20-летнего арматурщика

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 20-летнего работника ООО «СтройДом», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

27 октября на стройплощадке многоэтажного жилого дома на улице Пархоменко в Уфе из-за обрушения опалубки арматурщик упал с высоты около 8 м. Он скончался от полученных травм.

ООО «Стройдом», по данным Rusprofile.ru, зарегистрировано в Уфе в ноябре 2016 года. В 2023 году выручка составила 21 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб. Владельцем является Нелли Йылмаз.

Майя Иванова