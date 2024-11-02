Казань вновь примет чемпионат России по марафону в 2025 году

Чемпионат России по марафону среди мужчин и женщин состоится 4 мая 2025 года и будет включен в программу Казанского марафона. Об этом сообщает пресс-служба серии спортивных мероприятий TIMERMAN.

В следующем году Казань примет чемпионат России по марафону во второй раз подряд и в четвертый раз в своей истории. Ранее столице Татарстана доверяли проведение этих соревнований в 2015, 2019 и 2024 годах. На текущий момент чемпионами России являются Луиза Дмитриева, показавшая результат 2 часа 31 минута и 10 секунд, и Алексей Реунков, преодолевший дистанцию за 2 часа 14 минут и 19 секунд.

В пресс-службе отмечают, что, как и в прошлом году, марафон покажут в прямом эфире на одном из федеральных каналов. Соглашение о сотрудничестве по освещению Казанского марафона 2025 года было подписано на форуме «России — спортивная держава».

Юбилейный 10-й Казанский марафон, прошедший в 2024 году, собрал 28 052 участника и открыл Лигу марафонов BRICS.

Анар Зейналов