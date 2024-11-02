Экс-замглавы минлесхоза Башкирии возглавил администрацию Гафурийского района

Главой администрации Гафурийского района стал бывший заместитель министра лесного хозяйства Башкирии Венер Вахитов. Он избран единогласно депутатами районного совета.

Венер Вахитов родился в 1982 году в Ишимбае. Высшее образование господин Вахитов получил в Башкирском государственном университете по специальности «юриспруденция» и в Башкирском государственной аграрном университете по специальности «лесное хозяйство».

С 2004-го по 2007 год работал ведущим специалистом юридического сектора в министерстве образования Башкирии, затем перешел в региональное управление Росприроднадзора на должность главного специалиста-эксперта отдела информационно-аналитического, кадрового и юридического обеспечения.

С 2008-го по 2018 год Венер Вахитов возглавлял отдел правовой и кадровой работы минлесхоза, а в 2018 году стал заместителем министра.

Ранее администрацией Гафурийского района руководил Фанзиль Чингизов, срок его контракта истек в конце октября этого года.

Идэль Гумеров