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обновлено 10:07

В Прикамье введут государственный контроль за работой экскурсоводов

В краевой парламент внесен законопроект о государственном контроле за работой гидов. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край». Проект закона приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект закона предполагает наделение региона полномочием о государственном контроле за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Будет определен уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности, разрабатывающий положение о комиссии, которая будет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Законопроект будет рассмотрен на январском пленарном заседании краевого парламента.

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