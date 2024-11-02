В Прикамье введут государственный контроль за работой экскурсоводов

В краевой парламент внесен законопроект о государственном контроле за работой гидов. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край». Проект закона приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект закона предполагает наделение региона полномочием о государственном контроле за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Будет определен уполномоченный орган в сфере туризма и туристской деятельности, разрабатывающий положение о комиссии, которая будет аттестовывать экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Законопроект будет рассмотрен на январском пленарном заседании краевого парламента.